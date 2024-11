Sport.quotidiano.net - Giornata agrodolce. Bene per il CmC. Legends invece stecca

Il Cmc si rimette in carreggiata, ino. E' questa la sintesi della quartadel campionato di divisione regionale 1. I biancocelesti di coach Michele Bertieri faticano (vittoria all'over time), ma alla fine capitalizzano la trasferta in casa del fanalino di coda Monsummano (73-81), mentre i gialloviola di coach Antonio Fioraniinciampano per la seconda volta consecutiva (questa volta tra le mura amiche) contro la capolista Calcinaia (63-73).