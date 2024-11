Sport.quotidiano.net - Ginnastica. Allieve Pgf sugli scudi, ai regionali a Cesena

Altro fine settimana ricco di impegni per i palestrini della PalestraFerrara, impegnati su più fronti tra artistica, ritmica e attività paralimpica. Artistica femminile aper la seconda e ultima prova del campionato regionale a squadreGold diartistica femminile, con due formazioni della PalestraFerrara in gara, accompagnate da Michela Pelizzari e Pietro Miserti. Sono quinte le3B con Giorgia Forlani, Alessia Lodi, Vittoria Mumolo, Ana Sirvente, Anna Tosi e Camilla Vassalli, in una gara condizionata da molti errori a volteggio e parallele, che porta a concludere al 5° posto il campionato. Ora si spera nel recupero alla fase interregionale, che si svolgerà il 9 e 10 novembre nelle Marche a Porto San Giorgio.