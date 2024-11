Francesca De André ricoverata d’urgenza dopo aver ingerito detersivo al posto di yogurt | Ho rischiato di morire

Francesca De Andrè è stata portata in ospedale dopo aver ingerito accidentalmente del detersivo, scambiandolo per yogurt. Lei stessa ha condiviso lo spiacevole episodio sui social con un post in cui appare nel letto del pronto soccorso. I fatti Francesca De André si trovava a Milano, a casa sua in compagnia di alcuni amici quando è avvenuto l’incidente, che avrebbe potuto costarle la vita. “Tranquilla a casa, e finisci per scambiare per yogurt un bicchiere di detersivo lasciato lì per errore. Oggi ho rischiato di morire”, ha scritto Francesca su Instagram la figlia di Cristiano De André, informando i suoi follower. Leggi tutto su Dayitalianews.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Dayitalianews.com: L’ex concorrente del Grande FratelloDe Andrè è stata portata in ospedaleaccidentalmente del, scambiandolo per. Lei stessa ha condiviso lo spiacevole episodio sui social con un post in cui appare nel letto del pronto soccorso. I fattiDesi trovava a Milano, a casa sua in compagnia di alcuni amici quando è avvenuto l’incidente, che avrebbe potuto costarle la vita. “Tranquilla a casa, e finisci per scambiare perun bicchiere dilasciato lì per errore. Oggi hodi”, ha scrittosu Instagram la figlia di Cristiano De, informando i suoi follower.

(leggo.it)

(blogtivvu.com)

(msn.com)

(ecodelcinema.com)

