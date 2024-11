Lanazione.it - Firenze, gli urbanisti: “Isolotto e Murate esempi contro abbandono città”

(Lanazione.it - venerdì 1 novembre 2024), 1 novembre 2024. “In un’epoca in cui i centri storici vedono l’espulsione costante di residenti a favore di abitanti temporanei, le esperienze dellee dell’possono essereda replicare per compiere il percorso inverso”. A dirlo è il professor Massimo Morisi, già ordinario al dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli studi di, presentando il convegno “Le politiche abitative a confronto - 70 anni del quartieree 20 anni di” l’8 novembre a Palazzo Vecchio nell’ambito di Urbanpromo – Progetti per il Paese, la rassegna organizzata dall’Istituto Nazionale dica con il supporto organizzativo della sua società strumentale Urbit -ca Italiana Srl.