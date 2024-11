F1, Lando Norris all’ultima chiamata: in Brasile chance per guadagnare sostanzialmente su Verstappen - Il Gran Premio del Brasile ha il sapore di ultima chiamata per Lando Norris in vista del Mondiale. Ancora mancano quattro gare alla fine, ma il britannico ha 47 punti di ritardo nei confronti di Max Verstappen e ha grande bisogno di un weekend di grande consistenza per avvicinarsi concretamente e mettere grande pressione sul suo rivale, magari spingendolo anche a manovre estreme. A tal proposito Interlagos sembra l’occasione perfetta per Norris per guadagnare un buon gruzzolo di punti su Verstappen e arrivare al trittico finale magari con poco più di 30 punti da recuperare. Innanzitutto il britannico può rosicchiare qualcosa già nella Sprint Race di domani: lui partirà secondo dietro a Piastri, Max quarto dietro a Leclerc. Oasport.it - F1, Lando Norris all’ultima chiamata: in Brasile chance per guadagnare sostanzialmente su Verstappen Leggi tutto su Oasport.it (Oasport.it - venerdì 1 novembre 2024)- Il Gran Premio delha il sapore di ultimaperin vista del Mondiale. Ancora mancano quattro gare alla fine, ma il britannico ha 47 punti di ritardo nei confronti di Maxe ha grande bisogno di un weekend di grande consistenza per avvicinarsi concretamente e mettere grande pressione sul suo rivale, magari spingendolo anche a manovre estreme. A tal proposito Interlagos sembra l’occasione perfetta perperun buon gruzzolo di punti sue arrivare al trittico finale magari con poco più di 30 punti da recuperare. Innanzitutto il britannico può rosicchiare qualcosa già nella Sprint Race di domani: lui partirà secondo dietro a Piastri, Max quarto dietro a Leclerc.

F1, Lando Norris all'ultima chiamata: in Brasile chance per guadagnare sostanzialmente su Verstappen

Il Gran Premio del Brasile ha il sapore di ultima chiamata per Lando Norris in vista del Mondiale. Ancora mancano quattro gare alla fine, ma il britannico ...

F1, Lando Norris: "Sorpreso dalla nostra velocità, peccato per il secondo time attacco"

Lando Norris sorride lo stesso dopo aver concluso al secondo posto la Sprint Qualifying del Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo ...

A San Paolo Lando Norris è il più veloce di tutti

Il pilota della McLaren ha chiuso davanti alla Mercedes di George Russell e al giovane inglese Oliver Bearman su Haas. Sesto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc a +0.428, seguita dal compagno di s ...

F1 GP Usa 2024: Norris in pole all'ultima chiamata

Lando Norris si prende la pole position nelle qualifiche del GP degli Usa F1 2024 ad Austin, superando Max Verstappen e Carlos Sainz.