Liberoquotidiano.it - EssilorLuxottica: Milleri, 'a lavoro con Meta per occhiali che sostituiscano smartphone'

Milano, 1 nov. (Adnkronos) - "Come prossimo passo nella nostra partnership conpuntiamo a diventare leader nel settore del computing indossabile, creandoche un giorno sostituiranno la maggior parte dei dispositivi tecnologici". Lo svela, in un'intervista al Financial Times, Francesco, ceo di. "Queste nuove tecnologie - spiega - un giorno prenderanno il posto degli, così come i servizi di streaming hanno rimpiazzato i cd e i veicoli elettrici rimpiazzeranno i motori a combustione". Gli smart glasses "sono scalabili a differenza di altri dispositivi indossabili" aggiunge. "Abbiamo cominciato come produttori di, ma ci siamo resi conto che glisaranno presto un veicolo per l'IA e il cloud computing" conclude il ceo