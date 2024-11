Elezioni Usa: l’appello di Julia Roberts alle donne americane (Di venerdì 1 novembre 2024) A pochi giorni dal voto per la Casa Bianca, la campagna elettorale si infiamma con una nuova controversia. Questa volta, al centro della scena troviamo l’attrice Julia Roberts, la quale ha lanciato un appello diretto alle donne americane: “tradire il marito” nel segreto dell’urna. Con questo slogan provocatorio, Roberts ha esortato le mogli di uomini dichiaratamente sostenitori di Donald Trump a votare per Kamala Harris, la candidata democratica alla vicepresidenza, senza necessariamente rivelarlo ai mariti. La frase ha subito scatenato un acceso dibattito sui social e nei media, dividendo l’opinione pubblica su temi come il ruolo delle donne nella politica e il rispetto delle scelte personali in ambito familiare. Thesocialpost.it - Elezioni Usa: l’appello di Julia Roberts alle donne americane Leggi tutto su Thesocialpost.it (Di venerdì 1 novembre 2024) A pochi giorni dal voto per la Casa Bianca, la campagna elettorale si infiamma con una nuova controversia. Questa volta, al centro della scena troviamo l’attrice, la quale ha lanciato un appello diretto: “tradire il marito” nel segreto dell’urna. Con questo slogan provocatorio,ha esortato le mogli di uomini dichiaratamente sostenitori di Donald Trump a votare per Kamala Harris, la candidata democratica alla vicepresidenza, senza necessariamente rivelarlo ai mariti. La frase ha subito scatenato un acceso dibattito sui social e nei media, dividendo l’opinione pubblica su temi come il ruolo dellenella politica e il rispetto delle scelte personali in ambito familiare.

