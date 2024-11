Iltempo.it - Conte va all'attacco di Colosimo e difende gli "intoccabili" ex pm

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Iltempo.it: «Bullismo istituzionale contro Scarpinato e De Raho». Giuseppe, intervenuto in una conferenza in Senato, rompe gli indugi egli ex pm, oggi parlamentari del M5S. «Si sta cercando di delegittimare due campioni dell'Antimafia», tuona il capogruppo dei gialli in Senato Stefano Patuanelli, dimenticando, però, che stiamo parlando dello stesso senatore che insisteva per leggere le intercettazioni che lo riguardavano o del deputato-ex capo della Dna, ovvero colui da cui dipendeva Striano, il luogotenente diventato celebre per gli accessi abusivi ai database della Procura. Nonostante ciò, secondo il grillino, anzi contino, Francesco Silvestri, si vogliono creare dei «conflitti d'interesse ad hoc», per distogliere l'attenzione da quelle ferite ancora aperte o meglio da quelle indagini che, a dire della nota diffusa ai giornalisti, «chi guida la commissione si rifiuta di fare».