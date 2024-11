scempio istituzionale non vada avanti e se necessario andremo anche dal presidente della Repubblica che è il garante delle istituzioni”. Così il presidente del M5s, durante il suo intervento alla conferenza ‘Quale Antimafia?’ che si è tenuta in Senato, difende Roberto Scarpinato e Federico Cafiero De Raho. Conte attacca anche la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo (Fdi). “La presidente Colosimo ha annunciato che le forze di maggioranza porteranno avanti una norma sul conflitto d’interessi per neutralizzare, a colpi di maggioranza, parlamentari dell’opposizione che vengono giudicati scomodi, che danno fastidio”. Ilfattoquotidiano.it - Conte attacca Colosimo: “Contro De Raho e Scarpinato scempio istituzionale”. Verini (Pd): “Un onore lavorare con loro” Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfattoquotidiano.it: “Ci rivolgeremo ai presidenti delle Camere perché questonon vada avanti e se necessario andremo anche dal presidente della Repubblica che è il garante delle istituzioni”. Così il presidente del M5s, durante il suo intervento alla conferenza ‘Quale Antimafia?’ che si è tenuta in Senato, difende Robertoe Federico Cafiero Deanche la presidente della Commissione Antimafia Chiara(Fdi). “La presidenteha annunciato che le forze di maggioranza porteranno avanti una norma sul conflitto d’interessi per neutralizzare, a colpi di maggioranza, parlamentari dell’opposizione che vengono giudicati scomodi, che danno fastidio”.

Conte va all'attacco di Colosimo e difende gli "intoccabili" ex pm

(iltempo.it)

«Bullismo istituzionale contro Scarpinato e De Raho». Giuseppe Conte, intervenuto in una conferenza in Senato, rompe gli indugi e difende gli ex pm, oggi parlamentari del M5S. «Si sta cercando di ...

Antimafia, Gasparri travolge De Raho e Scarpinato: "Patetici" l'attacco assurdo a Colosimo

(iltempo.it)

Richiesta a cui Colosimo ha opposto un netto rifiuto. “Vediamo un gruppo di grillini blaterare contro Chiara Colosimo ... Ridicolo l'atteggiamento di Conte, che di queste vicende nulla sa. Parli ...

Antimafia: Foti, 'ignobile attacco a presidente Colosimo'

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Stupisce ma non troppo l’ignobile attacco mosso, ancora una volta, alla presidente della commissione Antimafia Chiara Colosimo, a cui va la mia solidarietà. Accanirsi cont ...

Antimafia, Conte: “Bullismo istituzionale contro Scarpinato e De Raho”. Familiari delle vittime: “Commissione operi fino in fondo”

(ilfattoquotidiano.it)

"Non siamo disponibili ad assistere a questo dossieraggio istituzionale", dice l'ex presidente del consiglio, intervenuto dopo l'evento dei parenti delle vittime di mafia e terrorismo ...