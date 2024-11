Napolipiu.com - Classifica senza errori arbitrali 10° giornata: Inter favorita, Napoli penalizzato

(Di venerdì 1 novembre 2024) Analisi dettagliata delle decisioniche hanno condizionato il campionato fino ad oggi Buona laarbitrale. Continuano a non sbagliare un colpo i teamquando incontrano l’. A differenza di quanto succede aldei sei rigori negati, azzeccano tutto gli arbitri che dirigono i nerazzurri. Talvolta si distraggono, come accaduto a Pairetto in Monza –o a Sacchi in Udinese –ma sovente l’immancabilevento del VAR mette le cose a posto. E’ accaduto anche ad Empoli quando Marchetti non ha espulso Goglichidze per fallo su Thuram, sono dovutivenire dalla sala VAR Serra e La Penna per una revisione al monitor. Era già successo in– Torino (VII) quando dalla sala VAR eravenuto Abisso pronto a richiamare Marcenaro per il fallo di Maripan.