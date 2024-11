Civitavecchia un’iniziativa per difendere la tradizione delle Fave da morto

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

, 1 novembre 2024 – L'Unpli (Unione NazionalePro Loco d'Italia), è uno dei soggetti accreditati dall'Unesco come consulente del Comitato Intergovernativo previsto dalla Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale sottoscritta nel 2003. A distanza di venti anni, l'Unesco ha rilanciato l'emergenza rispetto al rischio che il nostro patrimonio immateriale venga dimenticato, o peggio inglobato negli usi e costumi che a livello mondiale stanno sempre più uniformandosi, e ha chiesto alle Pro Loco d'Italia di attivarsi per perpetuare la memoria storica. A tal fine la Pro Loco diha avviato già dallo scorso 2023 un progetto di valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali per promuovere le specificità territoriali connesse al patrimonio agroalimentare della città.