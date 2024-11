Pu’er, 01 nov – (Xinhua) – Una foto aerea, scattata da un drone il 30 ottobre 2024, mostra una veduta della piantagione di caffe’ di Qiao’an, nella contea autonoma Dai-Lahu-Va di Menglian, citta’ di Pu’er, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan. La citta’ di Pu’er e’ la piu’ grande area di produzione di caffe’ della Cina. Grazie alla struttura dell’intera catena industriale, le piantagioni di caffe’ svolgono un ruolo significativo e infondono nuova vitalita’ allo sviluppo di alta qualita’ dell’industria locale del caffe’. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: Yunnan, piantagioni di caffe’ a Pu’er (1) Leggi tutto su Romadailynews.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Romadailynews.it:, 01 nov – (Xinhua) – Una foto aerea, scattata da un drone il 30 ottobre 2024, mostra una veduta della piantagione didi Qiao’an, nella contea autonoma Dai-Lahu-Va di Menglian, citta’ di, nella provincia sud-occidentale cinese dello. La citta’ die’ la piu’ grande area di produzione didella. Grazie alla struttura dell’intera catena industriale, ledisvolgono un ruolo significativo e infondono nuova vitalita’ allo sviluppo di alta qualita’ dell’industria locale del. (Xin) Agenzia Xinhua

