Agi.it - "Ci vediamo a Torino", Sinner scalda i motori per le Atp Finals

AGI - Promessa mantenuta: dopo il forfait all'ultimo 1000 della stagione, in scena a Parigi-Bercy, per un virus intestinale, Jannik Sinner è tornato ad allenarsi in vista dei due ultimi importanti impegni del 2024, ovvero le Atp Finals di Torino e le finali di Coppa Davis di Malaga. A testimoniare tutto ciò, attraverso una storia e un post pubblicati su Instagram, ci ha pensato il suo coach Darren Cahill. Nelle immagini si vedono il tennista azzurro, l'allenatore australiano e l'ex giocatore ceco Radek Stepanek al termine di una sessione di allenamenti svolta al Country Club di Montecarlo. "Bello essere di nuovo in campo e in azione. Ci vediamo presto a Torino", ha scritto Cahill.