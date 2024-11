Calciomercato Juventus ha individuato la priorità per quanto riguarda la sessione invernale e il ruolo di difensore Il Calciomercato Juventus ha l’obbligo di intervenire a gennaio per migliorare il reparto arretrato. L’infortunio di Gleison Bremer ha fatto crollare i numeri positivi della difesa bianconera e ora Giuntoli deve correre ai ripari. Secondo La Gazzetta Calcionews24.com - Calciomercato Juventus, Skriniar è l’obiettivo principale: ecco i nodi da sciogliere prima dell’assalto definitivo Leggi tutto su Calcionews24.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Calcionews24.com: Ilha individuato la priorità per quanto riguarda la sessione invernale e il ruolo di difensore Ilha l’obbligo di intervenire a gennaio per migliorare il reparto arretrato. L’infortunio di Gleison Bremer ha fatto crollare i numeri positivi della difesa bianconera e ora Giuntoli deve correre ai ripari. Secondo La Gazzetta

Skriniar Juve, assalto allo slovacco! Il primo nome per sostituire Bremer: così l’affare con il PSG può andare in porto

(juventusnews24.com)

Skriniar Juve, i bianconeri preparano l’assalto al centrale in uscita dal PSG. Primo nome per sostituire Bremer: le ultimissime novità C’è una squadra con e senza Bremer e questo, ormai, lo hanno nota ...

Mercato Juve, Skriniar l’obiettivo numero 1 ma c’è un’alternativa

(juvenews.eu)

Calciomercato Juventus, c'è l'apertura di Skriniar

(ilbianconero.com)

Skriniar può vestire la maglia bianconera a gennaio? Questa possibilità di trasferimento alla Juventus è favorita da una doppia apertura. Da un lato, il club francese appare disposto a negoziare: con ...

Skriniar Juve, lo slovacco spinge per il trasferimento in bianconero! E c’è una novità importante

(juventusnews24.com)

Skriniar Juve, il difensore slovacco spinge per lasciare il Paris Saint-Germain per trasferirsi in bianconero! E c’è una novità importante Calciomercato.com ha fatto il punto sul futuro di Milan Skrin ...