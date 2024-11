Inter-Venezia, oltre a quelli di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi, spicca anche quello del canadese Tajon Buchanan. Che, secondo Tuttosport, ha grosse possibilità di scendere in campo a partita in corso RECUPERATO – È ormai un lontano ricordo il grave infortunio alla tibia che quest’estate ha messo KO Tajon Buchanan durante il ritiro con il Canada in occasione della Copa América. Dopo l’operazione e il percorso riabilitativo, l’esterno dell’Inter ha recuperato in tempi rapidissimi, anticipando di almeno due o tre mesi rispetto a quanto preventivato inizialmente, con un rientro previsto tra la fine del 2024 e gennaio 2025. Inter-news.it - Buchanan, il ritorno in campo è questione di tempo: doppia ipotesi per Inter-Venezia – TS Leggi tutto su Inter-news.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Inter-news.it: Tra i rientri previsti per, oltre a quelli di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi, spicca anche quello del canadese Tajon. Che, secondo Tuttosport, ha grosse possibilità di scendere ina partita in corso RECUPERATO – È ormai un lontano ricordo il grave infortunio alla tibia che quest’estate ha messo KO Tajondurante il ritiro con il Canada in occasione della Copa América. Dopo l’operazione e il percorso riabilitativo, l’esterno dell’ha recuperato in tempi rapidissimi, anticipando di almeno due o tre mesi rispetto a quanto preventivato inizialmente, con un rientro previsto tra la fine del 2024 e gennaio 2025.

Buchanan, il ritorno in campo è questione di tempo: doppia ipotesi per Inter-Venezia – TS

Per Tajon Buchanan il ritorno in campo è questione di tempo: due le ipotesi in vista di Inter-Venezia di domenica sera ...

Buchanan è recuperato ma è presto per vederlo in campo: la previsione per il rientro

Il laterale canadese sta riassaporando i campi di Appiano Gentile ma il suor recupero verrà gestito con cautela dallo staff tecnico. L’infortunio accusato da Carlos Augusto durante la partita contro l ...

Buchanan e Barella, c’è la data del ritorno in campo

Simone Inzaghi, infatti, sta facendo a meno di Tajon Buchanan e Nicolò Barella ... distrazione alla coscia destra dopo il derby per il secondo -, ma il loro ritorno in campo potrebbe coincidere e ...

Buchanan, ci siamo: ecco perché è l’arma in più di Inzaghi

In una stagione sportiva dove ogni giocatore conta, riavere tra le fila Tajon Buchanan rappresenta ... ultime notizie indicano che il suo ritorno è ormai questione di giorni.