Biella un’auto esce di strada nella notte | muore un bambino di 4 anni

Leggi tutto su Open.online

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Open.online: Undi quattroè morto in un incidentele a Trivero, in provincia di. Tutto è accadutotra giovedì 31 ottobre e venerdì 1° novembre. Il piccolo si trovava nell’auto insieme al papà, 47, che era alla guida. Secondo una prima ricostruzione, la vettura è uscita diautonomamente. All’interno del veicolo c’erano anche le due sorelle (di 9 e 11) e la mamma (41). Tutte e tre sono rimaste lievemente ferite. Ad avere la peggio è stato proprio il bimbo di quattro, trasportato a Torino con l’elisoccorso. Il piccolo era già in arresto cardiaco ed è morto in mattinata all’ospedale Regina Margherita. Non è ancora chiaro cosa abbia portato il veicolo a uscire di. L'articolodiundi 4proviene da Open.