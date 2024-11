Sport.quotidiano.net - Beach Tennis. Baccili si laurea campione toscano

Davide Baccili (in foto), classe 2006, si è laureato campione toscano di singolo di 2ª e 3ª categoria di beach tennis. L'atleta viareggino è attualmente numero tre della classifica italiana under 18, tesserato per il Viareggio Versilia. Nel corso del 2024 ha scalato posizioni su posizioni, tanto da arrivare tra i primi 40 giocatori italiani. È allenato dal coach Stefano Trasatti e ha ancora un ampio margine di miglioramento, viste le potenzialità e la serietà con cui si allena. Domenica scorsa Davide ha ottenuto una bella vittoria a Grosseto al torneo Fitp 1.2+3,4 con il compagno Filippo Leli (Grosseto). Dopo il girone eliminatorio superato alla grande negli ottavi la coppia ha battuto Ottombrino/Croci per 9-4. In semifinale una vittoria netta contro Gini/Gini per 9-3. In una finale bella e combattuta fino alla fine arriva un 9-6 inflitto a Gasparri/Bragagni.