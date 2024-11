martedì 5 novembre in Duomo i funerali di Aurora Tila. La salma a breve sarà restituita alla famiglia e portata a Piacenza dall’Istituto di Medicina Legale di Pavia dove è stata eseguita l’autopsia nei giorni scorsi. I primi esiti parziali hanno confermato come l’importante Ilpiacenza.it - Aurora, martedì i funerali in Duomo. Accertamenti tecnici su abiti e cacciavite Leggi tutto su Ilpiacenza.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilpiacenza.it: Saranno celebrati5 novembre indiTila. La salma a breve sarà restituita alla famiglia e portata a Piacenza dall’Istituto di Medicina Legale di Pavia dove è stata eseguita l’autopsia nei giorni scorsi. I primi esiti parziali hanno confermato come l’importante

Aurora, martedì i funerali in Duomo. Accertamenti tecnici su abiti e cacciavite

Proseguono incessanti le indagini per la morte della 13enne. In corso gli esami peritali sui cellulari. Si attendono gli esiti dei tamponi e degli istologici. Il 15enne, accusato di omicidio volontari ...

Martedì pomeriggio i funerali di Aurora nel duomo di Piacenza

Si terranno con ogni probabilità martedì 5 novembre alle 15 nel Duomo di Piacenza i funerali di Aurora, la ragazzina morta dopo essere precipitata dal terrazzo dell’ottavo piano… Leggi ...

Aurora Tila, perché aveva segni sulle mani? «Lui l'ha colpita per farla cadere quando era aggrappata alla ringhiera»

L'ha spinta oltre la ringhiera del balcone e quando lei ha cercato con la forza della disperazione di restare aggrappata, lui le ha colpito ripetutamente le mani per far sì che mollasse la presa… ...

Aurora aveva segni sulle mani compatibili con i colpi. Il fidanzato accusato di averla uccisa resta in carcere

Resta in carcere il quindicenne accusato dell’omicidio di Aurora a Piacenza. Il giudice a conclusione dell’udienza di convalida ha accolto le ragioni della procura e stabilito che il giovane deve ...