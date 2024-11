derby che manca da sette anni, quasi otto se consideriamo quello giocato proprio a San Benedetto nel dicembre del 2016, la stagione del fallimento targato SosteniamolAncona. In quel campionato di serie C l’Ancona di Brini si impose nella prima partita in trasferta andando a vincere per 0-1 con gol realizzato da Frediani, il tutto davanti a oltre cinquemila spettatori. Quindi nel ritorno al Del Conero sull’Ancona di De Patre si impose la Samb per 1-2, vantaggio di Agodirin, pareggio per i dorici di Paolucci, e infine gol decisivo di Vallocchia per gli ospiti. Ilrestodelcarlino.it - Ancona, c’è l’atteso derby con la Samb. Gadda pronto a fermare la capolista Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Domenica al Riviera delle Palme andrà in scena unche manca da sette anni, quasi otto se consideriamo quello giocato proprio a San Benedetto nel dicembre del 2016, la stagione del fallimento targato Sosteniamol. In quel campionato di serie C l’di Brini si impose nella prima partita in trasferta andando a vincere per 0-1 con gol realizzato da Frediani, il tutto davanti a oltre cinquemila spettatori. Quindi nel ritorno al Del Conero sull’di De Patre si impose laper 1-2, vantaggio di Agodirin, pareggio per i dorici di Paolucci, e infine gol decisivo di Vallocchia per gli ospiti.

Samb-Ancona, attesa per domani la decisione sul divieto di trasferta per i tifosi dorici. I club al lavoro per evitare restrizioni

SAN BENEDETTO Si svolgerà domani mattina in Prefettura a Ascoli Piceno l'attesa riunione per la gestione dell’ordine pubblico in vista ...

Ancona, senti mister Sauro Trillini: «I dorici devono crederci, questa Samb non è imbattibile»

Un doppio ex a pieno titolo ma molto particolare. Sauro Trillini, anconetano doc, ha nelle vene sangue biancorosso, questo è fuori dubbio. Quei colori li ha cuciti addosso, ha ...

Il ds Alvaro Arcipreti, doppio ex: «Vedo i rossoblu favoriti ma occhio all'Ancona. Mister Palladini è una garanzia assoluta»

SAN BENEDETTO «È un derby sentito, ma vedo favorita la Samb anche se questo è un campionato equilibrato e con risultati sorprendenti». Alvaro Arcipreti, che ha lavorato ...

Samb-Ancona: divieto di trasferta per i tifosi dorici, in arrivo l’ordinanza del Prefetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’ultima parola spetta al Prefetto di Ascoli Piceno. E arriverà domattina. Nelle prossime ore è attesa l’ordinanza in vista di Samb-Ancona di domenica al Riviera delle Palme ...