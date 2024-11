Alluvione Spagna, la testimonianza di una sopravvissuta: “Ci siamo tenuti per mano e ci siamo rifugiati quattro ore in una struttura” (Di venerdì 1 novembre 2024) “Mi hanno urlato ‘esci dalla macchina, esci dalla macchina‘, perché non mi ero resa conto del pericolo”. È la testimonianza di una residente di Picanya, un piccolo comune vicino alla città di Valencia, una delle zone maggiormente colpite dal dal fenomeno meteorologico Dana, che ha provocato oltre 150 vittime in Spagna. “Tutto questo era una corrente che andava verso di là, e poi c’era un’altra enorme corrente che andava dall’altra parte”, spiega la donna sopravvissuta”. “Una persona ha detto ‘prendiamoci tutti per la mano e andiamo a rifugiarci in questa struttura’. Dopo quattro ore sono arrivati due camion dei pompieri”, ha concluso. Lapresse.it - Alluvione Spagna, la testimonianza di una sopravvissuta: “Ci siamo tenuti per mano e ci siamo rifugiati quattro ore in una struttura” Leggi tutto su Lapresse.it (Di venerdì 1 novembre 2024) “Mi hanno urlato ‘esci dalla macchina, esci dalla macchina‘, perché non mi ero resa conto del pericolo”. È ladi una residente di Picanya, un piccolo comune vicino alla città di Valencia, una delle zone maggiormente colpite dal dal fenomeno meteorologico Dana, che ha provocato oltre 150 vittime in. “Tutto questo era una corrente che andava verso di là, e poi c’era un’altra enorme corrente che andava dall’altra parte”, spiega la donna”. “Una persona ha detto ‘prendiamoci tutti per lae andiamo a rifugiarci in questa’. Dopoore sono arrivati due camion dei pompieri”, ha concluso.

Alluvione Spagna, la testimonianza di una sopravvissuta: "Ci siamo tenuti per mano e ci siamo rifugiati quattro ore in una struttura"

"Mi hanno urlato 'esci dalla macchina, esci dalla macchina', perché non mi ero resa conto del pericolo". È la testimonianza di una residente di Picanya, un ...

