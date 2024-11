Ilfattoquotidiano.it - Alluvione Spagna, il miracolo di Sedavì: 124 anziani di una Rsa salvati da 10 lavoratrici. “Portati in braccio uno a uno”

(Ilfattoquotidiano.it - venerdì 1 novembre 2024)- Si sono caricate i pazienti sulle spalle e li hannouno a uno al secondo piano. La storia di Susana, Carmen, Paula, Pacheco, Marisol, Pili, Bea, Estela, Raquel e Ana – che sono riuscite a portare in salvo 124di una Rsa – ha emozionato e commosso tutta lasconvolta dall’che ha devastato Valencia. “Alcuni hanno delle ferite che vanno curate, altri sono in affanno perché hanno passato la notte senza ossigeno, ma non ne abbiamo perso nessuno: sono tutti vivi”. Susana Ivars ha il volto ancora segnato dalla fatica e dal dolore, attorno a lei c’è ancora fango e distruzione, ma parla in modo professionale, come se non fosse successo nulla.