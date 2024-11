Ancora i dispersi. Molti potrebbero Ancora essere intrappolati nelle auto sepolte dal fango. E nelle ultime ore è stata diramata una nuova allerta meteo per forti precipitazioni nel sud della Spagna e sulle isole Baleari. Quotidiano.net - Alluvione a Valencia oggi, nuovo allarme meteo. Ancora 360mila persone senza acqua potabile Leggi tutto su Quotidiano.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: Roma, 1 novembre 2024 – Mentre su continua a spalare nel fango per liberare abitazione e negozi, il bilancio delle vittime ufficiali è salito a 158 morti. Ma il conteggio sembra destinato a non fermarsi qui. Decine sonoi dispersi. Molti potrebberoessere intrappolati nelle auto sepolte dal fango. E nelle ultime ore è stata diramata una nuova allertaper forti precipitazioni nel sud della Spagna e sulle isole Baleari.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Disastro a, 158 morti e 120mila sfollati. Tanti ancora dispersi, si scava nel fango - Allagamenti e 200 sfollati nel sud-ovest del paese;in Spagna, almeno 158 morti e tantissimi dispersi a; ora girano gli Sciacalli;, 158 morti: nove corpi in un garage. Sanchez: «La Dana continua, state attenti». In campo l;, storia di un disastro annunciato: in poche ore, la pioggia di un intero anno;in Spagna, nella provincia dialmeno 95 morti. Sánchez: “L’emergenza non è finita”. Allerta massima a Barcellona; Spagna,mostra la "nuova normalità" della crisi del clima; Approfondisci 🔍

Alluvione a Valencia, ancora allerta in Andalusia, Isole Baleari e Catalogna: «Decine e decine di dispersi»

(leggo.it)

In Spagna ci sono ancora «decine e decine di dispersi» a causa dell'alluvione con almeno 158 morti confermati che ha colpito Valencia e altre zone dell'est: lo ha detto in conferenza stampa Ángel ...

Cronaca meteo. Spagna, disastrosa alluvione a Valencia, almeno 158 vittime. Allerta rossa nella provincia di Castellon - Video

(3bmeteo.com)

Caduti picchi di circa 350mm in solamente 4 ore, ma ora l'allerta rossa si sposta più a nord. AGGIORNAMENTO ORE 13. SITUAZIONE IN NETTO PEGGIORAMENTO SULLA PROVINCIA DI CASTELLON. Vige l'allerta rossa ...

Alluvione Valencia, la strage dei ragazzi corsi a salvare le auto. «Pensavano fosse passata, sono stati travolti»

(ilgazzettino.it)

«El coche se vuelve a comprar, la vida no» ha urlato al telefono, nel martedì dell’apocalisse, il padre di Carmen Ferrando. L’auto si ricompra, è un ...

Alluvione Valencia, oltre 150 morti: decine di dispersi

(notizie.it)

Secondo quanto riferito, i morti per l’alluvione di Valencia sarebbero arrivati ad essere quota 158.Il numero, però, è tristemente destinato a salire perché, secondo il ministro della Difesa, ...