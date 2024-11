Regione Lombardia trasferirà entro il 30 novembre alle province lombarde e alla Città Metropolitana di Milano l’importo complessivo di 12.170.000 euro, incassati nel 2023, come quota dei canoni demaniali per l’uso delle Acque pubbliche. A darne notizia è Massimo Sertori, assessore regionale con Sondriotoday.it - Acque pubbliche, dalla Regione 12 milioni di euro alle province lombarde Leggi tutto su Sondriotoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sondriotoday.it:Lombardia trasferirà entro il 30 novembree alla Città Metropolitana di Milano l’importo complessivo di 12.170.000, incassati nel 2023, come quota dei canoni demaniali per l’uso delle. A darne notizia è Massimo Sertori, assessore regionale con

Lombardia, arrivano 12 milioni per l’utilizzo delle acque pubbliche: sono i canoni demaniali

(laprovinciadivarese.it)

A darne notizia è Massimo Sertori, assessore regionale con delega a Enti locali, Montagna, Utilizzo risorsa idrica e Risorse energetiche, a seguito dell’approvazione in Giunta regionale della delibera ...

Acqua non potabile in nove comuni del Pescarese

(abruzzolive.tv)

Da ieri l'acqua non è potabile in nove comuni del Pescarese, più precisamente quelli che sono serviti dalla sorgente della Vitella d'Oro di Farindola. Lo ha disposto la Asl di Pescara in via precauzio ...

Acque pubbliche, Giunta approva regolamento per loro utilizzo

(regione.campania.it)

gli attingimenti e l’ uso domestico di acque pubbliche, rimuoviamo un blocco disposto da una delibera di cinque anni fa, che ha pesantemente penalizzato soprattutto il comparto agricolo e industriale.

Acqua in Basilicata: rischi della privatizzazione

(trmtv.it)

Il Coordinamento Regionale Acqua Pubblica di Basilicata denuncia i rischi della privatizzazione dell'acqua, richiamando il referendum del 2011 e la crisi climatica.