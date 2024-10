Villaricca, consiglio comunale sospeso per consentire matrimonio: polemiche dall’opposizione (Di giovedì 31 ottobre 2024) Scena surreale questa mattina a Villaricca. Il consiglio comunale è stato infatti sospeso su richiesta del sindaco Francesco Gaudieri per consentire la celebrazione di un matrimonio con rito civile. A quanto pare l’aula consiliare era stata prenotata da tempo da una coppia di promessi sposi e l’appuntamento in calendario non poteva essere rimandato. Villaricca, consiglio L'articolo Villaricca, consiglio comunale sospeso per consentire matrimonio: polemiche dall’opposizione Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Villaricca, consiglio comunale sospeso per consentire matrimonio: polemiche dall’opposizione Leggi tutto 📰 Teleclubitalia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Scena surreale questa mattina a. Ilè stato infattisu richiesta del sindaco Francesco Gaudieri perla celebrazione di uncon rito civile. A quanto pare l’aula consiliare era stata prenotata da tempo da una coppia di promessi sposi e l’appuntamento in calendario non poteva essere rimandato.L'articoloperTeleclubitalia.

Villaricca, il Pd all’attacco del Governo Gaudieri: “Inefficace e costoso, gestione fallimentare”

Le dimissioni di tre assessori tra cui il vicesindaco in poco tempo hanno di fatto aperto le porte ad una crisi che nessuno si aspettava: “A meno di un anno dal suo insediamento – fanno sapere i Dem – ...

Banchi vuoti in maggioranza. Sospeso il consiglio comunale

Consiglio comunale di mercoledì sera sospeso per le assenze, tra i banchi della maggioranza, di Pierpaolo Turchi (Vince Civitanova), Gianluca Crocetti (FdI), Piero Croia (FI), Paolo Mercuri ...

Villaricca, ladri in azione nell’Ufficio Anagrafe del comune durante la notte

VILLARICCA – L’ufficio anagrafe del Comune di Villaricca è stato oggetto di un furto che ha lasciato segni evidenti di effrazione. Nella mattinata, le finestre del primo piano sono state trovate ...

E' "The Ring" o il Consiglio comunale? La seduta diventa un film dell'orrore

ha regalato a tutti gli spettatori seduti di fronte al pc o al tablet un'atmosfera sospesa tra l’angoscia e il ridicolo. Sembrava di osservare la riunione di un consiglio intergalattico, piuttosto che ...