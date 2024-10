Lanotiziagiornale.it - Valencia, dopo le devastanti alluvioni si aggrava il bilancio delle vittime: i morti salgono a 95 ma per i soccorritori il dato è destinato a crescere

Leggi tutto 📰 Lanotiziagiornale.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Sono ore di apprensione a, in Spagna,le. Quando l’ondata di maltempo non si è ancora del tutto esaurita e mentre iscavano nel fango per cercare superstiti, continua adrsi il. Secondo le autorità spagnole sono 95 leaccertate ma ammettono che ilè ancora provvisorio e. Un evento meteo di eccezionale potenza, figlio del cambiamento climatico, che ha scosso l’Europa intera con il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, che ospite della trasmissione mattutina su Bfmtv-Rmc ha rivelato che la Francia si è offerta di aiutare la Spagna inviando “250 vigili del fuoco francesi”. Il capo della diplomazia iberica ha spiegato che quest’ultimi “sono pronti a intervenire non appena la Spagna accetterà questa offerta”.