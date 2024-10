Gamberorosso.it - Uno dei ristoranti più famosi al mondo mette in vendita il backstage: ecco quanto costa conoscere il dietro le quinte del Noma

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Genio di un Redzepi, capace di monetizzare ogni cosa. Anche illedel ristorante più famoso al(ebbene sì, anche se gli anni, o meglio i decenni sono passati, ilcontinua a far parlare di sé). Dopo i pop up in giro per il, i prodotti a marchioProjects, la docuserie Omnivore, è arrivato il turno di una membership esclusiva. Si chiama Taste Buds l'iniziativa che consente di avere l'accesso anticipato ai nuovi prodotti e la segnalazione in anteprima degli eventi. Eventi che in genere vanno sold out in pochissimo tempo (per gli interessati: l'11 novembre alle 15 si aprono le prenotazioni per la stagione Oceans, dal 21 gennaio al 27 giugno 2025).