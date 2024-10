Ilfattoquotidiano.it - Università: noi ricercatori e dottorandi vogliamo lo stop alla riforma Bernini e al taglio dei fondi

(Di giovedì 31 ottobre 2024) di Assemblea Precari*di Torino Siamo dottorand*, assegnist*, ricercator* precar*, student* e docent* strutturat* che lavorano e vivono a Torino e da ottobre abbiamo iniziato spontaneamente a riunirci in assemblea per organizzarci contro i tagli ai finanziamenti dell’e contro la cosiddetta “del preruolo”. Lamoltiplica le forme contrattuali per il personale accademico non strutturato: diventeranno addirittura cinque (assistenti junior e senior, contrattist* post-doc, contrattist* di ricerca e professor* aggiunt*), tutte a tempo determinato e senza alcuna delle tutele associate al lavoro subordinato, producendo un iter ancora più lungo e frammentato prima della stabilizzazione. Già oggi leitaliane si reggono sul lavoro precario, sfruttato e sottopagato del 39% rispetto al personale accademico.