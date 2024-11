maglia del Rosignano 1983-84 Settimo e penultimo appuntamento per la mia rassegna toscana di maglie anni Ottanta. Oggi parliamo di una piccola realtà della provincia di Livorno, vale a dire il Rosignano, anzi, precisamente, il Gruppo Sportivo Rosignano che, alL’epoca della maglia che oggi presento che si riferisce alla stagione 1983-84, militava nel campionato di Interregionale. Il GS Rosignano è la principale storica realtà calcistica di Rosignano Solvay, la più popolosa frazione di Rosignano Marittimo, famosa anche per la storica presenza del noto stabilimento industriale della Solvay, destinato alla produzione principalmente di soda caustica, bicarbonato, carbonato di sodio e acqua ossigenata. Glieroidelcalcio.com - Una maglia, una storia … L’epoca d’oro del calcio a Rosignano della stagione 1983-84 Leggi tutto su Glieroidelcalcio.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Glieroidelcalcio.com: Ladel-84 Settimo e penultimo appuntamento per la mia rassegna toscana di maglie anni Ottanta. Oggi parliamo di una piccola realtàprovincia di Livorno, vale a dire il, anzi, precisamente, il Gruppo Sportivoche, alche oggi presento che si riferisce alla-84, militava nel campionato di Interregionale. Il GSè la principale storica realtà calcistica diSolvay, la più popolosa frazione diMarittimo, famosa anche per la storica presenza del noto stabilimento industrialeSolvay, destinato alla produzione principalmente di soda caustica, bicarbonato, carbonato di sodio e acqua ossigenata.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il Legnano calcio presenta la nuova: è un inno di fedeltà alla città; Il Tour de France 2024 è già nella: la prima Grand Départ in Italia; Perché l'Inter avrà la seconda stella sulladopo lo Scudetto: la regola inventata dalla Juve; Rabiot-Juve, è addio: il comunicato ufficiale tra 'Cavallo Pazzo' e Zidane; Brevedellapolo, da capo borghese a vessillo delle controculture; Il "nuovo" Sagan riparte dall'Xc: «Ecco come mi sto allenando»; Approfondisci 🔍