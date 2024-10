Ilnapolista.it - Tuttosport si arrende: questa Juventus non può essere una preoccupazione per il Napoli di Conte

Leggi tutto 📰 Ilnapolista.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) I dubbi di: la fiducia nel progettocomincia a vacillare All’indomani di Juve-Parma 2-2, sesto pareggio in dieci giornate, anche il direttore diGuido Vaciago non può nascondere i propri dubbi: E scrive: Allo stato attuale delle cose, dunque, è difficile pensare che la, possa rappresentare unaper ildi Antonioche, proprio della continuità di rendimento, fa il suo punto di maggiore forza. Pensare alla squadra di Motta che infila cinque vittorie consecutive, in questo momento, è da visionari, mentre si accumulano i pareggi, in alcuni dei quali (ieri, Empoli e Roma) lasi è letteralmente buttata via.