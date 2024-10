Trapani, Villa Rosina: avevano cocaina per 1 milione di euro e due pistole: sei gli arrestati (Di giovedì 31 ottobre 2024) I carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato, sei persone, un 50enne, due 37enni, un 36enne e un 18enne di Trapani e un 50enne calabrese, accusati di detenzione di sostanza stupefacenti e di armi clandestine. Il blitz dei carabinieri Il blitz è scattato nei pressi di una attività commerciale del quartiere di Villa Rosina, dove uno degli arrestati in passato gestiva un negozia di ortofrutta. Uno dei presenti il più giovane, durante i controlli ha cercato di gettare tre buste in cellophane lanciandole poco lontano. Il tentativo – chiaramente – non è passato inosservato. I militari hanno recuperato i pacchi e trovato circa 1,5 kg di cocaina. Nel corso delle perquisizioni sono state trovate al calabrese, altre 3 buste in cellophane contenenti la somma contante di euro 22.000. In casa degli arrestati sono state trovate due pistole cal. Leggi tutto 📰 Dayitalianews.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) I carabinieri della compagnia dihanno arrestato, sei persone, un 50enne, due 37enni, un 36enne e un 18enne die un 50enne calabrese, accusati di detenzione di sostanza stupefacenti e di armi clandestine. Il blitz dei carabinieri Il blitz è scattato nei pressi di una attività commerciale del quartiere di, dove uno degliin passato gestiva un negozia di ortofrutta. Uno dei presenti il più giovane, durante i controlli ha cercato di gettare tre buste in cellophane lanciandole poco lontano. Il tentativo – chiaramente – non è passato inosservato. I militari hanno recuperato i pacchi e trovato circa 1,5 kg di. Nel corso delle perquisizioni sono state trovate al calabrese, altre 3 buste in cellophane contenenti la somma contante di22.000. In casa deglisono state trovate duecal.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Crisi idrica e fognature: un incubo senza fine per; Insieme perchiede progetto esecutivo per le opere di urbanizzazione;, pioggia di soldi per le infrastrutture.la grande assente; Gli negano l'ingresso al ristorante e lui gli dà fuoco: incendio per vendetta a; Non calunniò il fratello; La Regione deve 5 milioni per

Trapani, 6 arresti per droga. Sequestrati 3 chili di cocaina e 100mila euro in contanti

(rainews.it)

Armi, droga e moltissimo denaro, l'attività dei Carabinieri ha portato 5 persone in carcere e una ai domiciliari. La cocaina sequestrata, una volta immessa nel mercato, avrebbe fruttato 1 milione di e ...

Trapani, 6 arresti: sequestrati 120 mila euro, pistole e cocaina per un milione

(livesicilia.it)

PALERMO – I carabinieri della compagnia di Trapani hanno fatto il colpo grosso. Sei persone arrestate in flagranza di reato e sequestrati 122 mila euro in contanti assieme a tre chili e mezzo di ...

Blitz a Trapani. Droga, armi e 120 mila euro in contanti: arrestate 6 persone

(tp24.it)

Chili di droga, armi, e oltre 120 mila euro in contant. Blitz dei Carabinieri a Trapani che colpisce la criminalità locale. Sei persone sono state arrestate in flagranza di reato, per detenzione di ...

Droga e armi, sei arresti a Trapani

(ansa.it)

I carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato, sei persone, un 50enne, due 37enni, un 36enne e un 18enne di Trapani, nonché un 50enne calabrese, accusati di detenzione di sostanza stupeface ...