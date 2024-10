Secoloditalia.it - Tram Tram – Roma

(Di giovedì 31 ottobre 2024)Via dei Reti, 44/46 – 00185Telefono: 06/490416 Sito Internet: www..it Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 8/13€, primi 12/13€, secondi 16/19€, dolci 6/8€ Chiusura: Lunedì OFFERTA Chi ci ha accompagnato nella visita di quest’anno ha candidamente affermato: “sembra un pranzo a casa dei nonni”. Probabilmente non c’è complimento più sincero per la cucina di questo ristorante, uno dei pochi ritrovi a San Lorenzo per mangiare come si deve supportati da una proposta vinicola di livello di cui vi daremo conto in seguito. La nostra esperienza è cominciata con le imperdibili alici frittodorate, infarinate, passate nell’uovo e poi immerse in olio bollente, e con una altrettanto efficace tartare di manzo e una rassicurante purea di fave con cicoria.