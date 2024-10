Ilrestodelcarlino.it - Torna il Giro dei Gessi. La partenza e i percorsi

Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ci sono eventi che rappresentano una città. Quelli che si segnano sul calendario un anno per l’altro, perché un anno dopo l’altro quello che conta non è vincere, ma esserci. Per via del fascino della corsa, dei panorami che si incontrano, del sudore che si spreme, dell’orgoglio che si assapora sentendosi a casa in un luogo dove dalla collina si vede il mare, prima di immergersi tra i monumenti, le case e i palazzi del cuore della città. E’ la storia di un luogo che anno dopo anno cambia e si rinnova, mantenendo lo stesso spirito di sempre. Domenica 3 novembre il ‘dei’ di Cesena festeggerà la sua 47esima edizione e lo farà con una serie di proposte, ideate dalla Uisp che organizza l’evento col patrocinio del Comune, particolarmente accattivanti.