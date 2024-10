Stile libero, delfino, dorso: Scolari in vasca non ha rivali (Di giovedì 31 ottobre 2024) Alberto Scolari conquista sei medaglie d’oro ai campionati Europei riservati alle Polizie e ai Vigili del Fuoco di Braga. Un risultato straordinario ottenuto dall’inossidabile vice comandante del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Val D’Enza che ha dominato nella categoria ‘M 60’, dove ha trionfato nei 50 Stile libero, nei 50 e 100 delfino e nei 50, 100 e 200 dorso. Scolari – già reduce dal titolo di campione italiano della Polizia Locale ottenuto a Livorno a maggio – ha ottenuto questi risultati di fronte ad un pubblico numeroso ed entusiasta. Il programma era suddiviso in tre giornate: durante la prima Scolari si è assicurato i 200 dorso e poi si è ripetuto con un ottimo crono nei 50 delfino e ha chiuso la giornata con l’oro anche nei 50 metri Stile libero. Nella seconda è invece sceso in acqua nei 50 dorso, conquistando un altro oro. Ilrestodelcarlino.it - Stile libero, delfino, dorso: Scolari in vasca non ha rivali Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Albertoconquista sei medaglie d’oro ai campionati Europei riservati alle Polizie e ai Vigili del Fuoco di Braga. Un risultato straordinario ottenuto dall’inossidabile vice comandante del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Val D’Enza che ha dominato nella categoria ‘M 60’, dove ha trionfato nei 50, nei 50 e 100e nei 50, 100 e 200– già reduce dal titolo di campione italiano della Polizia Locale ottenuto a Livorno a maggio – ha ottenuto questi risultati di fronte ad un pubblico numeroso ed entusiasta. Il programma era suddiviso in tre giornate: durante la primasi è assicurato i 200e poi si è ripetuto con un ottimo crono nei 50e ha chiuso la giornata con l’oro anche nei 50 metri. Nella seconda è invece sceso in acqua nei 50, conquistando un altro oro.

