"Songs of a lost world", esce il nuovo album dei Cure (Di giovedì 31 ottobre 2024) The Cure – ph. Andy VellaLONDRA – The Cure pubblicheranno domani il loro attesissimo nuovo album "Songs of a lost world" in tutto il mondo (pre-order già attivo). Per festeggiare la pubblicazione del nuovo disco, i Cure si esibiranno in un grande show sold-out al Troxy di Londra, che si prepara già ad essere uno dei loro live più iconici. Il concerto sarà trasmesso in live stream su YouTube a questa pagina: Show Of A lost world The Cure Live At Troxy. "Songs of a lost world" è il 14° album in studio del gruppo e il primo da 16 anni a questa parte. Alcuni brani tratti dal disco sono stati cantati live per la prima volta durante il loro tour, "Shows of a lost world", comprensivo di 90 date in 33 Paesi e che ha totalizzato oltre 1 milione e 300 mila spettatori.

