Smart distrutta dalle fiamme, altre tre auto danneggiate: alba di fuoco a Galatone (Di giovedì 31 ottobre 2024) Galatone – Una Smart è stata completamente distrutta da un incendio alle prime luci del giorno, a Galatone. L’auto, di proprietà di un 48enne del posto, era parcheggiata in via Amorosi.altre tre vetture, lasciate in sosta nei pressi della prima, sono state danneggiate dall’irraggiamento Lecceprima.it - Smart distrutta dalle fiamme, altre tre auto danneggiate: alba di fuoco a Galatone Leggi tutto 📰 Lecceprima.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)– Unaè stata completamenteda un incendio alle prime luci del giorno, a. L’, di proprietà di un 48enne del posto, era parcheggiata in via Amorosi.tre vetture, lasciate in sosta nei pressi della prima, sono statedall’irraggiamento

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Unadalletre auto danneggiate: alba di fuoco a Galatone; Incendio di auto a Galatone,dalle. Danneggiati altri veicoli;all’alba in provincia:, danneggiati altri tre mezzi parcheggiati nei dintorni; Incendio di auto a Galatone,dalle. Danneggiati altri veicoli; Siracusa,dalleladi un commerciante; Olbia è la città delle auto che bruciano:tre distrutte dal fuoco stanotte; Approfondisci 🔍

Smart distrutta dalle fiamme, altre tre auto danneggiate: alba di fuoco a Galatone

(lecceprima.it)

I veicoli erano parcheggiati in via Amorosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, scongiurando ulteriori conseguenze. Pochi dubbi sulla matrice dolosa dell’inc ...

Fiamme all’alba in provincia: Smart distrutta, danneggiati altri tre mezzi parcheggiati nei dintorni

(corrieresalentino.it)

L’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli ha evitato che il rogo potesse estendersi anche alle altre vetture parcheggiate nelle immediate vicinanze, sebbene altri ...

Incendio di auto a Galatone, Smart distrutta dalle fiamme. Danneggiati altri veicoli

(leccenews24.it)

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare le fiamme. Le cause che hanno causato il rogo sono ancora in fase di accertamento ...

Incendio nella notte a Milano Fiori: 23 auto e un furgone distrutti dalle fiamme

(msn.com)

Il rogo si è sviluppato in un’area di parcheggio della Enlive spa, la società dell’Eni che si occupa di mobilità sostenibile e car sharing. Indagini in corso sulle cause ...