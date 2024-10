Calciomercato.it - Simeone porta via il bomber alla Serie A: affare a gennaio

Leggi tutto 📰 Calciomercato.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Si accentuano movimenti e trattative di calciomercato permette nel mirino per l’Atletico unseguito dA Siamo ancora lontani dsessione di calciomercato di, ma i grandi club stanno iniziando già a pianificare le rispettive strategie, per mettere a segno quei colpi in entrata necessari per inseguire i propri obiettivi. Come spesso accade, naturalmente, le strade delle società estere si intrecciano con quelle dellaA, dando vita a incroci piuttosto interessanti da seguire.via ilA:– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Una delle società che potrebbe attivarsi in particolare è l’Atletico Madrid di Diego