Gaeta.it - Scoperta una truffa assicurativa a Mugnano: telefono anonimo evita un grave incendio

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una telefonata anonima ai carabinieri ha sventato un piano diche stava per causare undevastante in un appartamento didi Napoli. L’azione tempestiva delle forze dell’ordine ha permesso dire non solo un danno economico consistente, ma anche potenziali esplosioni che avrebbero potuto mettere a rischio la vita degli abitanti dell’intero stabile. Questo episodio mette in luce l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nel prevenire crimini e garantire la sicurezza. La telefonata che ha salvato una vita Il drammatico evento ha avuto inizio con una telefonata anonima al centralino dei carabinieri. L’interlocutore, con voce tremante, ha esclamato: “Fra poco quella casa prenderà fuoco!”.