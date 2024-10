Scienza fare gruppo rende più forti? Secondo il MIT per i pesci non sempre è così

Leggi tutto su Ildenaro.it

Iche si raggruppano non necessariamente sopravvivono alla predazione, ma in alcuni casi, piu'ci sono, piu' grande e' il bersaglio che rappresentano per i predatori. Lo rivela uno studio del Massachusetts Institute of Technology, MIT, riportato su Nature Communications Biology. Gli oceanografi hanno esplorato un'ampia fascia di oceano al largo della costa norvegese durante il culmine della stagione riproduttiva del capelin, un piccolo pesce artico delle dimensioni di un'acciuga. Qui, miliardi di capelin migrano ogni febbraio dal bordo della calotta glaciale artica verso sud fino alla costa norvegese, per deporre le uova. La costa norvegese e' anche una tappa per il predatore principale del capelin, il merluzzo atlantico che, mentre migra verso sud, si nutre di capelin in riproduzione.