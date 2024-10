Lanazione.it - Schiacciata contro il muro dall’autobus, cinque costole fratturate: “Ho pensato di morire”

☑️Scopri di più su questa notizia su Lanazione.it: Firenze, 1 novembre 2024 – A pochi centimetri dalla morte. “Ho avuto il terrore che per me fosse arrivata la fine, per miracolo sono ancora viva”. Non riesce a dire altro per i fortissimi dolori che ha al torace la ragazza di 33 anni che nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 ottobre assieme a un’altra compagna di sventura di 73 anni che camminava vicino a lei in via degli Arazzieri, è rimasta coinvolta in un incidente stradale tanto raro nella dinamica quanto inquietante nelle conseguenze. Le due donne sono praticamente rimaste bloccate, intrappolateilda un autobus che stava svoltando ed ha allargato troppo la manovra. È successo intorno alle 18:30 all’angolo tra piazza San Marco e, appunto, via degli Arazzieri. Per cause da accertare, un bus di Autolinee Toscane in fase di svolta ha strettoun edificio le due donne, incastrandole.