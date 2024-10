Salerno Boat Show: boom del turismo nautico in Costiera Amalfitana, +93% di prenotazioni con Spartivento (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Costiera Amalfitana si conferma una meta sempre più desiderata dai turisti, non solo italiani ma anche internazionali, con un’impennata nelle prenotazioni per le vacanze in barca. La società di charter Spartivento Group, leader nel settore, ha registrato un aumento del 93% nelle prenotazioni Salernotoday.it - Salerno Boat Show: boom del turismo nautico in Costiera Amalfitana, +93% di prenotazioni con Spartivento Leggi tutto 📰 Salernotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Lasi conferma una meta sempre più desiderata dai turisti, non solo italiani ma anche internazionali, con un’impennata nelleper le vacanze in barca. La società di charterGroup, leader nel settore, ha registrato un aumento del 93% nelle

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:delle vacanze in barca in Costiera Amalfitana; Lupi (AdSP Mare di Sicilia Occidentale): “Eolico offshore opportunità per sviluppo e occupazione”;, fiamme in un garage al Quartiere Italia: condomini evacuati -; Porti di Venezia e Chioggia: approvato il bilancio di previsione 2025; Fincantieri e BQ Solutions (BQ) hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) a Doha; Bombe carta a Palermo, respinto il ricorso della Salernitana -; Approfondisci 🔍

Salerno Boat Show: boom delle vacanze in barca in Costiera Amalfitana

(salernonotizie.it)

Stampa La Costiera Amalfitana è sempre più appetibile, sia per gli italiani sia per gli stranieri. Tanto da spingere in alto gli investimenti e i ricavi della Spartivento Group, leader nel settore del ...

Salerno Boat Show: boom delle vacanze in barca in Costiera Amalfitana, +93% di prenotazioni solo con Spartivento

(informatorenavale.it)

A raccontarlo sono i numeri che, in occasione dell’ottava edizione del Salerno Boat Show, Spartivento presenterà in qualità di espositore anche dei marchi Beneteau e Lagoon. Numeri che testimoniano la ...

Boat Show, dall'1 al 5 novembre l'ottava edizione

(salernotoday.it)

Si apre il 1° novembre a Marina d’Arechi l’ottava edizione del Salerno Boat Show, che fino al 5 novembre offrirà al pubblico un ricco programma tra esposizione nautica, eventi e convegni. La cerimonia ...

Torna il Salerno Boat Show a Marina d’Arechi

(gazzettadisalerno.it)

Tutto pronto per l’ottava edizione del Salerno Boat Show, che si svolgerà a Marina d’Arechi dall’1 al 5 novembre 2024, con apertura gratuita al pubblico ...