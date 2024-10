Russia infligge a Google una multa record da capogiro: una somma incalcolabile (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma - Sanzione simbolica da 20 decilioni di rubli per aver oscurato canali filo-Cremlino su YouTube: cifra mai vista prima. Un tribunale russo ha inflitto a Google una multa senza precedenti di 20 decilioni di rubli – una cifra impensabile che, per dare un'idea, comprende 33 zeri. La somma è talmente colossale da superare il PIL mondiale e rende evidente la dimensione simbolica della sanzione, più che la reale aspettativa di riscuoterla. Il giornale Rbk ha diffuso la notizia, riportando anche la reazione ironica del portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov: «Non posso neanche pronunciare questa cifra, ma è senz’altro piena di significato», ha dichiarato Peskov. Questa multa da capogiro risponde alla decisione di Google di rimuovere o bloccare diversi canali filo-governativi russi sulla piattaforma YouTube, azione che ha suscitato tensioni fin dall'inizio del conflitto russo-ucraino. Abruzzo24ore.tv - Russia infligge a Google una multa record da capogiro: una somma incalcolabile Leggi tutto 📰 Abruzzo24ore.tv (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma - Sanzione simbolica da 20 decilioni di rubli per aver oscurato canali filo-Cremlino su YouTube: cifra mai vista prima. Un tribunale russo ha inflitto aunasenza precedenti di 20 decilioni di rubli – una cifra impensabile che, per dare un'idea, comprende 33 zeri. Laè talmente colossale da superare il PIL mondiale e rende evidente la dimensione simbolica della sanzione, più che la reale aspettativa di riscuoterla. Il giornale Rbk ha diffuso la notizia, riportando anche la reazione ironica del portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov: «Non posso neanche pronunciare questa cifra, ma è senz’altro piena di significato», ha dichiarato Peskov. Questadarisponde alla decisione didi rimuovere o bloccare diversi canali filo-governativi russi sulla piattaforma YouTube, azione che ha suscitato tensioni fin dall'inizio del conflitto russo-ucraino.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:una multa record da capogiro: una somma incalcolabile; Approfondisci 🔍

Google multata per 20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 di dollari dalla Russia: è più dell'intero Pil mondiale

(msn.com)

La notizia è stata commentata anche dal portavoce di Putin, Dmitri Peskov: «Non posso neanche pronunciare questa cifra, che però è piuttosto piena di simbolismo» Un tribunale in Russia ha multato ...

Russia, multa a Google per la rimozione di alcuni canali da YouTube: cifra superiore al Pil mondiale

(notizie.it)

La causa contro Google La causa è iniziata nel 2020, quando Google ha rimosso il canale ultranazionalista russo Tsargrad da YouTube in risposta alle sanzioni statunitensi contro la Russia. La cifra di ...

Google, multa dalla Russia per 20 decilioni di rubli (cifra a 33 zeri): è più dell'intero Pil mondiale

(msn.com)

Un tribunale in Russia ha multato Google per 20 decilioni di rubli. Per rendersi conto dell'immensità di questa cifra basta contare gli zeri: ...

Google multato dalla Russia per una cifra a 32 zeri: valore superiore al Pil globale

(msn.com)

L’azienda tech sarebbe colpevole di aver limitato i canali Youtube filorussi. Il contenzioso va avanti dal 2020. Peskov: “Non so pronunciare questa cifra, ma è fortemente simbolica” ...