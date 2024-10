Ruba dei bagagli in stazione approfittando di un attimo di distrazione: individuato e denunciato (Di giovedì 31 ottobre 2024) denunciato in stato di libertà un 38enne che avrebbe approfittato della distrazione di un viaggiatore per sottrargli trolley e zaino.Il fatto è avvenuto nei pressi della biglietteria automatica della stazione ferroviaria dove l’uomo aveva lasciato per un attimo i bagagli incustoditi. bagagli Ilpescara.it - Ruba dei bagagli in stazione approfittando di un attimo di distrazione: individuato e denunciato Leggi tutto 📰 Ilpescara.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)in stato di libertà un 38enne che avrebbe approfittato delladi un viaggiatore per sottrargli trolley e zaino.Il fatto è avvenuto nei pressi della biglietteria automatica dellaferroviaria dove l’uomo aveva lasciato per unincustoditi.

