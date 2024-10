Inter-news.it - Pruzzo, ma sei serio?: «Goglichidze? Mai rosso, non scherziamo!»

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Assurdo, che ritiene non dail bruttissimo intervento diin Empoli-Inter su Marcus Thuram. Il suo inusuale pensiero. ESPULSIONE – Su Radio Radio Mattino Sport e News, si discute suldato a Sabadurante Empoli-Inter. Un’espulsione grande quanto una casa, ma non secondo Roberto. L’ex giocatore esprime il suo parere in questo modo: «Ma era daquell’intervento? Dici a dieci che hanno giocato a calcio e dimmi cosa ti rispondono. Perché non chiedete ad ex calciatori? Ma che piede a martello! L’arbitro è a due metri e e non fischia nulla. Gli fanno vedere il fermo immagine per cambiare idea. Gli aveva dato il giallo perché rotola per terra e gli altri protestano».