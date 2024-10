Tvpertutti.it - Pio e Amedeo a Sanremo 2025? La richiesta di Conti e il «veto» di Mediaset

Leggi tutto đź“° Tvpertutti.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Fervono i preparativi per la prossima edizione del Festival di. Carlosi sta dando davvero molto da fare per cercare di dare luogo ad uno spettacolo degno di quelli che sono stati portati in scena da Amadeus. Proprio in virtù di questo, di recente si è parlato del possibile approdo di Barbara d'Urso, ma non solo. In queste ore sta circolando anche un'altra voce, secondo la qualeavrebbe messo gli occhi su altri due protagonisti del mondo dello spettacolo, ovvero, Pio e. Stando a quanto rivelato da Alberto Dandolo sull'ultimo numero del settimanale Oggi, pare proprio che il conduttore della kermesse canora abbia intenzione di annoverare anche il duo comico a. La questione, però, è un po' più intricata in quanto è necessario superare una sorta di «» da parte di