Parma Pecchia | Non sono soddisfatto del risultato

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “Non mi soddisfa il. C’erano emozione iniziale e voglia di giocare, ci confrontavamo con una squadra forte in un ambiente bellissimo ma dobbiamo uscire con la rabbia giusta perché si creano tanti presupposti per fare gol e si porta troppo poco a casa“. Queste le parole di Fabio, tecnico del, ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio 2-2 ottenuto dalla sua squadra a Torino contro la Juventus nella decima giornata di Serie A. Il tecnico dei ducali ha poi aggiunto: “Un bel primo tempo poi nel secondo tempo abbiamo subito la pressione della Juve, ci siamo difesi con ordine, in quelle situazioni si può rischiare di prendere gol ma nelle ripartenza trovarsi in queste situazioni fa rabbia. Dobbiamo vincere le partite“.