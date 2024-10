Parcheggia l’auto e scompare, ritrovato il cadavere di Matteo Rivolta: era nel fiume Adda (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il corpo senza vita di Matteo Rivolta è stato recuperato nel fiume Adda dai nuclei specializzati dei Vigili del Fuoco, nel primo pomeriggio di mercoledì 30 ottobre. Del 31 enne si erano perse le tracce il 23 ottobre scorso. Fanpage.it - Parcheggia l’auto e scompare, ritrovato il cadavere di Matteo Rivolta: era nel fiume Adda Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il corpo senza vita diè stato recuperato neldai nuclei specializzati dei Vigili del Fuoco, nel primo pomeriggio di mercoledì 30 ottobre. Del 31 enne si erano perse le tracce il 23 ottobre scorso.

Nel primo pomeriggio di mercoledì 30 settembre, è stato ritrovato ... della vicenda. La scomparsa era stata segnalata il 23 ottobre scorso Rivolta era sparito nel nulla intorno alle 19 di mercoledì 23 ...

Parcheggia l’auto a Paderno d’Adda e scompare: da giorni si cerca il 31enne Matteo Rivolta

Il 31enne Matteo Rivolta è scomparso: il ragazzo è stato visto l'ultima volta lo scorso 23 ottobre parcheggiare la sua auto attorno alle 19 in via Airoldi ...

