Medioriente: 2 morti in Israele per razzo vicino Haifa (Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 ott. (LaPresse) – Due persone sono state uccise in un attacco con razzi nei pressi di Kiryat Ata, alle porte di Haifa. Lo riferisce il servizio di soccorso israeliano Magen David Adom, citato dal Times of Israel, precisando che le due vittime sono una donna di 60 anni e un uomo di circa 30, che sono stati trovati in un’area agricola vicino a Gilam Junction. Una terza persona, un uomo di 70 anni, è stato trasportato in ospedale con ferite lievi. Lapresse.it - Medioriente: 2 morti in Israele per razzo vicino Haifa Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 ott. (LaPresse) – Due persone sono state uccise in un attacco con razzi nei pressi di Kiryat Ata, alle porte di. Lo riferisce il servizio di soccorso israeliano Magen David Adom, citato dal Times of Israel, precisando che le due vittime sono una donna di 60 anni e un uomo di circa 30, che sono stati trovati in un’area agricolaa Gilam Junction. Una terza persona, un uomo di 70 anni, è stato trasportato in ospedale con ferite lievi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Media: a giorni significativa rappresaglia di, raidcontro palazzo in nord Gaza: almeno 62; Razzi Hezbollah su, colpito centro commerciale in Galilea. Usa: squadriglia di F-16 arrivata in Medio Oriente; Netanyahu: "Guerra contro l'asse del male".Biden: "Evitare raid su siti nucleari in Iran" - Beirut,46e 85 feriti nei raid aerei di oggi in Libano; Guerra in Medio Oriente. 'L'attacco dell'Iran è imminente', allerta in; Guerra, Hamas: "Ai negoziati non porremo nuove richieste"; Approfondisci 🔍

Medioriente, raid Israele contro palazzo in nord Gaza: almeno 62 morti

(lapresse.it)

Il ministero della Sanità di Gaza ha affermato che un attacco israeliano contro un edificio di cinque piani a Beit Lahiya, nel nord della Striscia, ha ucciso ...

Medioriente, attacco aereo di Israele in Cisgiordania

(lapresse.it)

IN AGGIORNAMENTO – Attacco aereo di Israele in Cisgiordania. Ancora alta la tensione in Medioriente, dopo i raid di ieri sulla striscia di Gaza e in Libano. Il candidato alla presidenza Usa Donald ...

Guerra in Medio Oriente, le ultime news. Raid di Israele sul Libano, 19 morti, Trump a Netanyahu: “Fine guerra entro mio ritorno”

(fanpage.it)

Le ultime notizie di oggi sulla guerra nella Striscia di Gaza e in Libano e sui bombardamenti di Israele ... anche che più persone moriranno a Gaza”. Alti funzionari USA si stanno dirigendo in Medio ...

Cinque morti nel nord d'Israele per razzi dal Libano

(ansa.it)

Il presidente del consiglio di Metula vicino al confine con il Libano, nel nord di Israele, ha annunciato che cinque persone sono state uccise dal lancio di razzi e un'altra persona è rimasta gravemen ...