Manodopera, a Casale Monferrato il "dialogo tra Arte e Artigianato"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott – Artisti e artigiani – circa una trentina – da tutto il Piemonte, percorso del mercato Pavia dipraticamente al completo. E poi le curiosità artigianali: dalle sculture di legno riciclato a quelle in pietra, dalla ceramica alla pietra di cantone, dall’oreficeria alla scultura in plastica riciclata, dalla pittura figurativa a quella informale. È andata in scena domenica scorsa la mostra espositiva “tra”, evento patrocinato dal Comune – il sindaco Emanuele Capra ha inaugurato la giornata – e curata, in collaborazione con l’omonima associazione culturare, da Francesca di Bernardo, componente del locale consiglio comunale., un’unione profonda “La speranza del suo meritato e positivo riscontro è che si trasformi in un evento annuale” ha dichiarato la curatrice del riuscito appuntamento.