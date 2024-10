Mangia zuppa comprare al supermercato e muore intossicata dal botulino (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una tragedia ha scosso la comunità romana quando un’anziana è deceduta dopo aver consumato una zuppa di carciofi acquistata in un supermercato, rivelatasi poi contaminata da botulino. La donna, ricoverata d’urgenza presso l’ospedale Sant’Eugenio, non ha avuto scampo e si è spenta in seguito a un rapido decorso della tossinfezione. La procura di Roma ha aperto un’indagine per omicidio colposo, affidando le verifiche ai Nas. A rendere la situazione ancor più drammatica, anche la figlia della vittima ha assaggiato la zuppa. Pur avendone consumato solo un cucchiaio, è stata comunque colpita dall’intossicazione e ricoverata in terapia intensiva. Fortunatamente, il tempestivo intervento medico le ha permesso di salvarsi, e una volta stabilizzata ha potuto fornire dettagli cruciali agli inquirenti. Thesocialpost.it - Mangia zuppa comprare al supermercato e muore intossicata dal botulino Leggi tutto 📰 Thesocialpost.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una tragedia ha scosso la comunità romana quando un’anziana è deceduta dopo aver consumato unadi carciofi acquistata in un, rivelatasi poi contaminata da. La donna, ricoverata d’urgenza presso l’ospedale Sant’Eugenio, non ha avuto scampo e si è spenta in seguito a un rapido decorso della tossinfezione. La procura di Roma ha aperto un’indagine per omicidio colposo, affidando le verifiche ai Nas. A rendere la situazione ancor più drammatica, anche la figlia della vittima ha assaggiato la. Pur avendone consumato solo un cucchiaio, è stata comunque colpita dall’intossicazione e ricoverata in terapia intensiva. Fortunatamente, il tempestivo intervento medico le ha permesso di salvarsi, e una volta stabilizzata ha potuto fornire dettagli cruciali agli inquirenti.

