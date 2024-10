L'ospedale Miulli eccellenza nei trattamenti cardiovascolari: "Angioplastica in tempi rapidi" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Eccellenze nella cura delle patologie cardiovascolari e nella gestione dei ricoveri in insterectomia in ostetricia e ginecologia: è quanto afferma il report di Agenas per l'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, nel Barese. Si tratta di una classifica, con monitoraggio e analisi, che riepiloga Baritoday.it - L'ospedale Miulli eccellenza nei trattamenti cardiovascolari: "Angioplastica in tempi rapidi" Leggi tutto 📰 Baritoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Eccellenze nella cura delle patologiee nella gestione dei ricoveri in insterectomia in ostetricia e ginecologia: è quanto afferma il report di Agenas per l'di Acquaviva delle Fonti, nel Barese. Si tratta di una classifica, con monitoraggio e analisi, che riepiloga

L'ospedale Miulli eccellenza nei trattamenti cardiovascolari: "Angioplastica in tempi rapidi"

E' quanto afferma il report di Agenas che riepiloga per singola struttura e a livello territoriale dati su volume di casi, esiti e processi relativi a cure erogate in Italia da ospedali pubblici e pri ...

